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Şakir Gökçebağ'ın 'Göründüğü Gibi' Sergisi Arter'de Açılıyor

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Güzel sanatlar sanatçısı Şakir Gökçebağ'ın farklı zaman aralıklarında ürettiği yerleştirme, heykel ve fotoğraflarından oluşan, küratörlüğünü Emre Baykal'ın üstlendiği "Göründüğü Gibi" sergisi yarın Arter'de açılacak.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, Gökçebağ, daha önce farklı bağlamlarda sergilediği eserleri bu sergide yeniden boyutlandırıp yorumluyor.

Sergi, sıradan nesneleri ve tanıdık görüntüleri sıra dışı hale getirme yöntemlerine toplu bir bakış sunuyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gökçedağ, izleyiciyle bağlantı kurmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Aslında bu malzemeler herkesin etrafında olan, bildiği, tanıdık şeyler. Ben bu nesneleri aramak için çaba harcamıyorum. Yanımda, etrafımda olan nesnelerle ilişki kuruyorum ve bir şeyler yapıyorum. Benim için kriter sıradan olması." dedi.

"Basit şeylerle de felsefe yapılabilir"

Gökçebağ, sanatın her zaman karmaşık olmadığını ve arkasında bir anlam taşımadığını ifade ederek, "Benim özelliğim izleyici eseri gördüğünde ne olduğunu anlamaya çalışır, yaklaşınca eseri tanır sonra bunu bu malzemeyle nasıl yapmış diye düşünür. En son bunu ben de yaparım aşamasına gelir. Bu olumsuz bir şey değil, arzu ettiğim bir durum. Yalınlık ve basitlik benim için önemli." şeklinde konuştu.

Küratör Baykal ise serginin kurulum aşamasında zorlandıklarını dile getirdi ve "İzleyicinin çok doğrudan ve rahat ilişki kurabileceği eserler var. Malzeme ve nesne zenginliği olan, 18 farklı nesnenin bir araya geldiği bir sergi." değerlendirmesinde bulundu.

"Göründüğü Gibi" sergisi yarından itibaren salı ve pazar günleri 11.00-19.00 arası ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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