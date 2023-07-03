Sakiler grubu Tekirdağ'da konser verdi

Tekirdağ'da Sakiler rüzgarı esti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sahne alan Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan Sakiler grubu, kendilerini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı konser dron ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nin son gününde sahne alan Sakiler grubu, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Konserde 3 saat boyunca sahnede kalan Sakiler, en çok dinlenilenler listesinde yerini alan şarkılarının yanı sıra, Müslüm Gürses, Hakan Altun gibi sanatçıların dillerden düşmeyen şarkılarını şenlik alanındaki binlerce kişiyle birlikte söyledi.

Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nde hayranlarıyla bir arada olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Sakiler grubu solisti Hasan Gözetlik, şenliği düzenledikleri için Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'a teşekkür etti.