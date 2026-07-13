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Sakaryalılar festivalin son gününde Kıraç ile coştu

Sakaryalılar festivalin son gününde Kıraç ile coştu
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sanatçı Kıraç sahne aldı. Konser öncesi ıslama köfte tadan Kıraç, sevilen şarkılarını binlerce kişiyle seslendirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin 9'uncu ve son gününde sanatçı Kıraç sahne aldı. Müzikseverlerle buluşan Kıraç, konser öncesinde Sakarya'nın coğrafi işaretli lezzeti ıslama köfteyi tattı.

Sakarya Kültür Yolu Festivali kapanış programı kapsamında Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda konser düzenlendi. Konser öncesinde sanatçı Kıraç'a Sakarya mutfağının coğrafi işaret tescilli ürünlerinden ıslama köfte ikram edildi. Yaklaşık 30 yıl önce de bu lezzeti tattığını belirten Kıraç, yöresel ürünü yeniden denemekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İkramın ardından sahneye çıkan Kıraç, "Zaman", "Gidiyorum" ve "Endamın Yeter" gibi bilinen şarkılarını alanını dolduran dinleyicilerle birlikte seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserle birlikte Sakarya Kültür Yolu Festivali tamamlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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