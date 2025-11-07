Sakarya'da 'Kültür, Bellek, Aidiyet' Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında " Sakarya : Kültür, Bellek, Aidiyet" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim görevlisi Ersin Berk tarafından Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) hazırlanan sergide kentin kültürel değerini yansıtan 48 eser yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, serginin şehrin hafızasına değer katacağını ve öğrencilerinin bu kapsamdaki aktivitelerde aktif rol almaları için "Sosyal Transkript" uygulaması gerçekleştirdiklerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de serginin kentin kültürel hafızasına, kimliğine ve belleğine ışık tuttuğuna değinerek, "Bizlere sadece görsel bir şölen sunmuyor aynı zamanda kentin ruhuna, insanına ve geçmişine dair derin bir düşünme alanı açıyor. Ersin hocamız, fotoğrafın yalnızca bir görüntü değil, bir anlam ve hatırlama biçimi olduğunu bizlere hatırlatıyor. Sakarya gibi depremlerle, değişimlerle, yeniden inşalarla yoğrulmuş bir şehirde, 'bellek' kavramı kuşkusuz çok daha güçlü bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk ise son serginin 15 yılda çektiği fotoğraflardan oluştuğunu aktararak, "Burada öncelikli olarak kültür kavramını ön plana çıkarmaya gayret gösterdim. Kendim de burada doğmuş ve yaşamış biri olarak kültür kavramının biraz daha içine girmeye çalıştım. Fotoğrafların kendisini daha güzel ifade edeceğine inanıyorum. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, 9 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.