Haberler

Sakarya'da 'Kültür, Bellek, Aidiyet' Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Ersin Berk'in eserlerinden oluşan 'Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet' temalı fotoğraf sergisi Ofis Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Sergi, Sakarya'nın kültürel değerlerini yansıtıyor ve kentin hafızasına değer katmayı amaçlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında " Sakarya : Kültür, Bellek, Aidiyet" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim görevlisi Ersin Berk tarafından Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) hazırlanan sergide kentin kültürel değerini yansıtan 48 eser yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, serginin şehrin hafızasına değer katacağını ve öğrencilerinin bu kapsamdaki aktivitelerde aktif rol almaları için "Sosyal Transkript" uygulaması gerçekleştirdiklerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de serginin kentin kültürel hafızasına, kimliğine ve belleğine ışık tuttuğuna değinerek, "Bizlere sadece görsel bir şölen sunmuyor aynı zamanda kentin ruhuna, insanına ve geçmişine dair derin bir düşünme alanı açıyor. Ersin hocamız, fotoğrafın yalnızca bir görüntü değil, bir anlam ve hatırlama biçimi olduğunu bizlere hatırlatıyor. Sakarya gibi depremlerle, değişimlerle, yeniden inşalarla yoğrulmuş bir şehirde, 'bellek' kavramı kuşkusuz çok daha güçlü bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk ise son serginin 15 yılda çektiği fotoğraflardan oluştuğunu aktararak, "Burada öncelikli olarak kültür kavramını ön plana çıkarmaya gayret gösterdim. Kendim de burada doğmuş ve yaşamış biri olarak kültür kavramının biraz daha içine girmeye çalıştım. Fotoğrafların kendisini daha güzel ifade edeceğine inanıyorum. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, 9 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Kültür Sanat
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.