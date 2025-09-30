Sakarya'da Ekim Ayında Tiyatro Etkinlikleri

Sakarya'da ekimde "Bu da Geçer ya Hu", "Bir Zebra Müzikali", "Şahane Düğün", "Alaaddin'in Sihirli Lambası" ve "Mükemmel Partner" isimli oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Perde Sanat Tiyatrosunca sahneye taşınan "Bu da Geçer ya Hu" oyunu, 11 Ekim Cumartesi günü 20.00'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

1001 Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Zebra Müzikali" oyunu, 20 Ekim Pazartesi saat 11.00 ve 14.00'te Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) çocuklarla buluşacak.

Aynı grubun sahneye taşıdığı "Şahane Düğün" oyunu, 20 Ekim Pazartesi 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergilenecek.

Sema Sultan Tiyatrosunca sahnelenen "Alaaddin'in Sihirli Lambası" oyunu, 26 Ekim Pazar 13.00 ve 15.00'te SGM'de çocukların beğenisine sunulacak.

Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Mükemmel Partner" oyunu da 28 Ekim Salı 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın Filistin konulu fotoğraf sergisi "Tanık", 7 Ekim Salı 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde açılacak.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca sergi, söyleşi, konser, film söyleşisi ve panel düzenlenecek.