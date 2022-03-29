Şair Abdurrahim Karakoç vefatının 10. yılında Konya'da anıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Konya- Kahramanmaraş ve İlçeleri Eğitim, Kültür, Dayanışma Derneği tarafından Abdurrahim Karakoç'un vefatının 10. yılında anma programı düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleştirilen programda şair Karakoç, okunan 24 şiiri ve bestelenen türküleriyle anıldı.

Şairin oğlu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, babasının daha nice yıllar yaşayacak ve yaşatılacak büyük eserler bırakmış müstesna bir şair olduğunu söyledi.

Babasının bir dava adamı olduğunu belirten Karakoç, "Babam bir dava adamıydı bir ideolojisi, duruşu, çizgisi vardı. Babam ülke aşığı bir insandı. Bunları eserlerinde görmek mümkün." diye konuştu.

Karakoç, babasının resimle de uğraştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Babamın mütevazı evimizin kitaplarla dolu odasında pencerenin önünde, yatağında bazen gecenin 3'ünde daktilo seslerini duyar, yine şiir yazdığını anlardık. Şiirlerini her zaman daktiloyla yazdı. El yazısını çok az kullanırdı. Bunun dışında babam çok güzel resim çizerdi. Çizimleri muhafaza edildi, ilerleyen zamanlarda bu çizimleri de değerlendirmeyi düşünüyoruz."

Konya-Kahramanmaraş ve İlçeleri Eğitim, Kültür, Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Erzurum da Karakoç'un, 20. yüzyılın en samimi şairi, geçmiş ile gelecek zaman şiirine köprü kurmuş bir kişi olduğunu vurguladı.

Programa, Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcıları Mehmet Aydın, Saim Parlak, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şairin kızı Mihriban Karasioğlu ile çok sayıda akademisyen ve şiirsever katıldı.