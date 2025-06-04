Saimbeyli'de ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi

Saimbeyli'de ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Şehit Bayram Ali Yardımcı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Şehit Bayram Ali Yardımcı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.

Okulun kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şenlikte, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı materyal ve ürünler sergilendi.

Sergiyi gezen Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ile eşi Hülya Dal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Dal, öğrencileri yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Kültür Sanat
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı

Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı
Engelli koşuda son engelde düştü, takla atarak birinci oldu!

Engelli koşuda son engelde düştü, takla atarak birinci oldu!
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.