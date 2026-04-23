Kütahya'da sahaflık geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Kütahya'da sahaflık geleneğini sürdüren Hayrullah Kesmegülü, sahaflığın yalnızca eski ve yeni kitapların alım satımıyla sınırlı olmayan, aynı zamanda köklü bir kültürel miras olduğunu söyledi. Yüzyıllardır devam eden bu mesleğin önemine dikkat çeken Kesmegülü, sahafların kültür hayatına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Sahaflığın Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kesmegülü, sahafların şeyhi olarak kabul edilen Mustafa Muzaffer Özak'ı örnek gösterdi. Kesmegülü, sahafların tarih boyunca nadir eserlerin gün yüzüne çıkarılmasında büyük rol oynadığını belirterek, bazı önemli yazma eser nüshalarının sahaflar aracılığıyla bulunduğunu dile getirdi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitap okuma alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Hayrullah Kesmegülü, e-kitap ve PDF formatlarının özellikle ulaşılması zor ve pahalı eserler için önemli bir avantaj sunduğunu söyledi. Ancak buna rağmen basılı kitabın yerini hiçbir şeyin tutamayacağını vurgulayan Kesmegülü, "Kitabı elde tutmak, kokusunu almak ve sayfalarını çevirmek bambaşka bir deneyim" dedi.

Türkiye'de okuma oranlarının istenilen seviyede olmadığını da dile getiren Kesmegülü, özellikle üniversite şehirlerinde gençler arasında okuma alışkanlığının daha yaygın olduğunu belirtti. Buna mukabil genel olarak toplumda okuma kültürünün zayıf kaldığını ifade etti.

Gençlere kitap okuma çağrısında bulunan Hayrullah Kesmegülü, teknolojinin yoğun etkisine rağmen sahaflık mesleğinin tamamen yok olmayacağını düşündüğünü söyledi. Kitap koleksiyonculuğunun da yaygın bir ilgi alanı olduğunu belirten Kesmegülü, bazı kitapseverlerin on binlerce kitaptan oluşan arşivlere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kesmegülü, tüm değişimlere rağmen sahaflığın bir "kültür serüveni" olarak varlığını sürdüreceğini belirterek, "Azalabilir ama asla bitmez" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

