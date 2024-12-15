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Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası 30. Yılı Kutlanıyor

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası 30. Yılı Kutlanıyor
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Safranbolu'nun 30. UNESCO Dünya Mirası yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, 150 yıllık konağa ödül verildi ve fidan dikimi yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Program kapsamında Karaali Mahallesi'ndeki yaklaşık 150 yıllık konağa "En Başarılı Restorasyon Uygulama Onur Ödülü" verildi.

Restorasyonu 2 yıl süren 3 katlı konağın plaketini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile konak sahibi Dr. Mahmud Faytrouny çaktı. Köse ve beraberindekiler konağı gezdi.

Daha sonra Barış Mahallesi'ndeki "UNESCO 30. Yıl Hatıra Korusu"na çınar, dişbudak, ıhlamur ve süs kestanesi fidanları dikildi.

Etkinlikler, 17 Aralık'ta Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "UNESCO Özel Programı"nın ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Kültür Sanat
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