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Şabanözü'nde Ortaokul Öğrencileri Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

Şabanözü'nde Ortaokul Öğrencileri Mezuniyet Coşkusu Yaşadı
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Şabanözü ilçesinde Şehit Murat Somuncu Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri için okul bahçesinde düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşandı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı, açılış konuşmaları, teknoloji tasarım ve resim sergisi gezisi, belge takdimi, kep atma ve pasta kesimi yapıldı; programa belediye başkanı, milli eğitim müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şabanözü ilçesinde ortaokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri mezuniyeti için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Okul Müdürü Çiğdem Tağci ve mezun öğrenci Kübra Acar tarafından açılış konuşması yapıldı, öğrenciler tarafından yıl boyu hazırlanan teknoloji tasarım ve resim sergisi gezildi.

Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, kep atma ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle program sona erdi.

Törene, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz
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