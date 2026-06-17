Şehit Serhat Önder Ortaokulu'nda Mezuniyet Coşkusu
Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulunda 8. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşu, konuşmalar, gösteriler, belge takdimi ve kep atma etkinlikleriyle program sona erdi.
Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Şehit Serhat Önder Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri mezuniyeti için okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Okul Müdürü Sümeyra Özbek ve mezun öğrenci Fatma Zülal Çelik'in açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.
Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atılmasının ardından program sona erdi.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, Okul Müdürü Sümeyra Özbek, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı.
Kaynak: AA / Kadir Uğuz