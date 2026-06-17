Haberler

Şehit Serhat Önder Ortaokulu'nda Mezuniyet Coşkusu

Şehit Serhat Önder Ortaokulu'nda Mezuniyet Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulunda 8. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşu, konuşmalar, gösteriler, belge takdimi ve kep atma etkinlikleriyle program sona erdi.

Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Şehit Serhat Önder Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri mezuniyeti için okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Sümeyra Özbek ve mezun öğrenci Fatma Zülal Çelik'in açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atılmasının ardından program sona erdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, Okul Müdürü Sümeyra Özbek, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi

Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı