Şabanözü'nde Miniklerden Sene Sonu Şenliği

Şabanözü'nde Miniklerden Sene Sonu Şenliği
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Şabanözü Macide Anne Anaokulu'nda düzenlenen sene sonu şenliğinde öğrenciler hazırladıkları gösterilerle hem eğlendi hem de Türk kültürünü tanıttı. Okul müdürü Esma Özoğul, programın amacını açıkladı.

Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından sene sonu şenliği düzenlendi.

Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen şenlikte, okulda eğitim gören minik öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sunuldu.

Okul müdürü Esma Özoğul, burada yaptığı açıklamada, çocukların toplum önünde kendini ifade edebilme, kendilerine güvenlerini artırma, Türk kültürünü tanıma ve sergileme, büyüdüklerinde tatlı anıların olduğu bir gün yaşatmak için programı hazırladıklarını belirtti.

Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Halk Eğitim Müdürü Yasin Sarı ile veliler ve öğretmenler katıldı.???????

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Kültür Sanat
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