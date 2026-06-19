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Şabanözü'nde çifte mezuniyet töreni

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Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yaşar Yasin Kavaklı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yaşar Yasin Kavaklı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi müdürü Hilal Keskinli açılış konuşması yaptı.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan da mezun olan öğrencilere hediye vererek, mezuniyetlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından okullarında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Birinci olan öğrencilerin okul kütüğüne isim plaklarını çakmasının ardından bayrak ve flama devir teslimi yapıldı.

Tören, mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

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Kaynak: AA / Kadir Uğuz
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