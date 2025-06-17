Şabanözü'nde lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Şabanözü'nde 12'nci sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yaşar Yasin Kavaklı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Hidayet Çınar'ın açılış konuşmasının ardından okullarında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, birinci olan öğrenciler okul kütüğüne isim plakalarını çaktı, bayrak ve flama devir teslimi yapıldı.

Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atma töreninin ardından program sona erdi.

Programa, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.