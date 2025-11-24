Haberler

Şabanözü'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Şabanözü'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız yaptı.

Eğitimin insanlığın varoluşundan bu güne kadar devam ettiğine dikkati çeken Milli Eğitim Müdürü Yıldız, Peygamberimizin,'Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun!' sözlerini hatırlattı.

Program, öğrencilerin çeşitli gösteri ve sunumlarının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

Programa, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Kültür Sanat
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.