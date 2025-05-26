Şabanözü Macide Anne Anaokulu Yılsonu Sergisi Açıldı

Şabanözü Macide Anne Anaokulu Yılsonu Sergisi Açıldı
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Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı eserlerin sergilendiği yılsonu sergisinin açılışı, kaymakam ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sergide öğrenci ve veli iş birliği ile yapılan çeşitli el becerileri ve geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan çalışmalar yer aldı.

Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı yılsonu sergisi açılışı yapıldı.

Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin dönem boyunca öğretmenleri ve aileleri tarafından hazırladıkları eserlerin sergisi için okulun fuaye salonunda tören düzenlendi.

Törene katılan Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, burada yaptığı konuşmada, serginin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere tebrik etti.

Açılışı yapılan yılsonu sergisine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, veliler ve öğretmenler katıldı.

Sergide, öğrencilerin hazırladığı grup ve bireysel el becerileri etkinlikleri, aile katılım projeleri ile öğrenci-veli iş birliğiyle geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan çalışmalar yer aldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Kültür Sanat
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