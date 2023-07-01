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Sabahat Akkiraz, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde 'Unutmadım' şarkısını kliple yayınladı

Kültür Sanat Haberleri

Sanatçı Sabahat Akkiraz, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde 'Unutmadım' şarkısını kliple yayınladı. Klipte Madımak Katliamı'na ilişkin görseller, videolar, gazete haberleri yer aldı.

Sanatçı Sabahat Akkiraz, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde 'Unutmadım' şarkısını kliple yayınladı.

Sanatçı Sabahat Akkiraz, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde 'Unutmadım' şarkısını kliple yayınladı. Klipte Madımak Katliamı'na ilişkin görseller, videolar, gazete haberleri yer aldı.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Sabahat Akkiraz Sivas Katliamı Kültür Sanat Haberler

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