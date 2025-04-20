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Rumkale'de Jandarma Atlı Birlikleri Turistlerin İlgisini Çekiyor

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Fırat Nehri kenarındaki tarihi Rumkale'de göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini topluyor. Ziyaretçiler, bu tarihi alandaki atlı birliklerin varlığından memnuniyet duyuyor.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale'de göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı atlı birlikler, Yavuzeli ilçesi sınırlarında yer alan Fırat Nehri kenarındaki tarihi Rumkale'de göreve başladı.

Atlı birlikler, turizm sezonunun başlamasıyla yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Hasan Trabzon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'den geldiğini belirterek, "Türk milleti olarak atlar eskiden beri bizim için çok önemli. Burada görmek bizi gururlandırdı." dedi.

İzmir'den gelen Gizem Cessur ise Rumkale'yi çok beğendiğini ifade ederek, atların burada olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Kültür Sanat
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