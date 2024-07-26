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RTÜK, "Sosis Partisi: Gıdatopya" animasyonunu Türkiye kataloğundan çıkarken en üst sınırdan para cezası verdi

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RTÜK, inceleme başlattığı Prime Video'da yayınlanan Sosis Partisi: Gıdatopya animasyonuna en üst sınırdan idari para cezası verdi. Animasyon, uygulamanın Türkiye kataloğundan da çıkarıldı.

Uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı animasyon filmi müstehcen sahnelerinden dolayı tepki çekmişti. Gelen eleştirilerin ardından RTÜK tarafından inceleme başlatılan animasyona ceza kesildi.

Geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı paylaşımda animasyonla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, alınan kararı açıkladı. RTÜK'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Kültür Sanat

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