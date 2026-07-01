Roma'da Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan "Bir Tel, Bir Ses, Bir Nefes" konseri gerçekleştirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki YEE'de neyzen Seyfullah Özbayrak, solist Rüveyda Sultan Kol ve bağlama sanatçısı Mücahit Kol'dan oluşan trio, "Gel Gör Beni Aşk Neyledi", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Evlerinin Önü Handır", "Üsküdar'a Gider İken", "Bir Çapkına Yangınım" ve "Hicaz Mandıra" gibi birçok eseri seslendirdi.

İtalyanların özellikle "Üsküdar'a Gider İken" şarkısına eşlik ettikleri gözlendi.

Dinleyenlerin büyük takdir ve beğenisini toplayan trio, yoğun istek üzerine iki kez "bis" yaptı.

Konsere ev sahipliği yapan YEE Roma Türk Kültür Merkezi Direktörü Beyza Uzun Kutlay, Türk müziğini tanıtan bir konserle yaz dönemine girmek istediklerini belirtti.

Konserin ardından AA muhabirine konuşan solist Rüveyda Sultan Kol, kendilerinin hem Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde akademisyen olduklarını hem de doktora stajları için Roma'da bulunduklarını belirterek, bu vesileyle YEE'nin Roma'daki merkezinde "böylesine güzel bir konser" düzenleme imkanı bulduklarını söyledi.

Rüveyda Sultan Kol, "İzleyicilerin tepkisi açıkçası bizi çok mutlu etti. Zaten konser bittiğinde de kimse ayrılmak istemedi, eserlerimizi tekrar tekrar seslendirdik. Ambiyans çok güzeldi. YEE'nin ev sahipliği çok güzeldi. Onlara ve ülkemize bize böyle imkanlar sundukları için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz." diye konuştu.