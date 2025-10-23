Roma'da İtalyan Mimarların Türkiye'deki Faaliyetleri Konferansı Düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma'da "Levanten ve İtalyan Mimarların Türkiye'deki Faaliyetleri" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nce mimarlık alanındaki konferans serisinin ilkinde, İtalyan mimarların, Osmanlı İmparatorluğu döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına kadar uzanan dönemde gerçekleştirdiği projeler ele alındı.

İtalya'nın önde gelen mimarlık tarihi hocalarından Floransa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ezio Godoli, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanan dönemde Levanten ve İtalyan mimarların Türkiye'de gerçekleştirdiği ve birçoğu bugün de ayakta olan projelere dair kapsamlı bir sunum yaptı.

Godoli, sunumunda, İstanbul'daki Pertevniyal Valide Sultan Camisi'ni projelendiren mimar Pietro Morandi'den, 1894'teki İstanbul Depremi'nden sonra Sultan 2. Abdülhamid'in görevlendirmesiyle çok sayıda projeye imza atan Raimondo D'Aronco'ya, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İş Bankası'nın ilk genel merkezi olarak projelendirilen ve bugün Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi olarak kullanılan tarihi binadan Bursa'daki termallere kadar birçok yapıyı projelendiren mimar Giulio Mongeri'ye ve İstanbul, Ankara, Adana, Manisa ile Kütahya'da birçok spor tesisine imza atan Paolo Vietti Violi gibi pek çok İtalyan mimara yer verdi.

İtalyan mimarların büyük projelerde kendilerini nasıl gösterdiğini detaylıca anlatan Godoli'nin sunumu konuk tarafından ilgiyle takip edildi.

Konferansın ardından konuklara Türk mutfağına özgü tatlar da ikram edildi.