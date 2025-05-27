Rize'de Türk Mutfağı Haftası'nda Çay Aromalı Baklava İlgiyi Çekti

Rize'de Türk Mutfağı Haftası'nda Çay Aromalı Baklava İlgiyi Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde çay aromalı baklava ve yöresel lezzetler büyük ilgi gördü. Rize Çay çarşısında gerçekleşen etkinlikte, çeşitli yerel tatlar tanıtıldı ve yeşil çay pudralı baklava dikkati çekti.

Rize'de Türk Mutfağı lezzetleri görücüye çıktı, ilgi odağı çay aromalı baklava oldu

RİZE - Türk Mutfağı lezzetlerinin sergilendiği Rize'de çaylı baklava ilgi odağı oldu.

Rize'de Türk mutfağı haftası vesilesiyle Rize Çay çarşısında tüm ilçelerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Rize'ye özgü pepeçura tatlısı, Çayeli kuru fasulyesi, Derepazarı pidesi, Laz böreği ve korkotalı etli sarması ön plana çıktı. Etkinliğin gözdesi ise Kalkandere Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından tarifi geliştirilen 'Yeşil çay pudralı baklava' oldu. Rize protokolünün ve halkın katılımıyla misafirlere yöresel ve meşhur yiyecekler tanıtıldı.

Derepazarı pidesi peyniri ile farklı

Etkinlikte Osmanlı mutfağının da yer aldığını ifade eden Gülsüm İslamoğlu "Biz hem İstanbul saray mutfağında çalıştık hem de Osmanlı mutfağında çalıştık. İçli köftemizden, vişneli yaprak sarmamızdan, su böreğimizden ve baklavamızdan dolayı dört çeşit ürünle bugün buradayız. Biz mutfak olarak hem Antep hem Osmanlı mutfağı çalışıyoruz bu noktada. Hem kadınlarımız her mutfağı öğrensinler aynı zamanda da sadece yöresel yemeklerden ziyade tüm mutfağa hakim olsunlar istiyoruz" dedi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinin meşhur pidesinin organik oluşuna dikkat çeken Ahmet Samangül "Derepazarı pidesi Rize'ye özel has ürünlerle peynir, kavurma ve özel pişirme tekniğiyle yaptığımız kıymamızla beraber ve özel hamurumuzla, odun ateşiyle yanan taş fırınımızda ağır ateşte pişen pidemizdir. Peynirimiz tamamen doğal, katkı ve koruyucu madde olmayan bir peynirdir" ifadelerini kullandı.

Çay aromalı baklava

Etkinlikte dikkat çeken bir başka ürün ise 'Çay aromalı baklava' oldu. Hamuruna katılan yeşil çay pudrası ile yapılan baklava herkesin ilgisini çekti. Yeşil çay pudrasından yaptıkları tatlıları giderek arttırdıklarının altını çizen Kalkandere Halk Eğitimi Müdürlüğü Usta Öğreticisi İrem Öztürk "Bildiğimiz baklava hamuruyla yapılıyor içerisine çay pudrası ekliyoruz. Bu sene burma şeklinde de denedik çaylı baklavamızı, içerisinde fındık ve ceviz var, hamurunda ise çay pudrası var. Ağızda ilk tatlı bir tat sonrasında boğazda hafif yakan bir tat bırakıyor, deneyen insanlar beğeniyor tekrar denemek istiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
Off-road ekibine yanlışlıkla 'Kutsal topraklara hoş geldiniz' flaması gönderildi

Off-road ekibi flamada yazanı görünce gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.