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Rize'de "Ülkeler Arası Tahta Araba Yarışması" yapıldı

Rize'de 'Ülkeler Arası Tahta Araba Yarışması' yapıldı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali kapsamında 'Ülkeler Arası Tahta Araba Yarışması' yapıldı. 24 kişinin katıldığı yarışmada, kadınlarda Kolombiya, erkeklerde Türkiye birinci oldu.

Rize'de "15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali" kapsamında "Ülkeler Arası Tahta Araba Yarışması" gerçekleştirildi.

Ardeşen ilçesine bağlı Konaktepe Mahallesi'nde düzenlenen yarışmaya, erkekler ve kadınlar kategorilerinde 24 kişi katıldı.

Kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alınarak tehlikeli noktalara araba lastikleri konulan yarışma, 300 metrelik parkurda yapıldı. Zaman zaman zor anlar yaşayan katılımcılar, kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada, kadınlar kategorisinde Kolombiya, erkeklerde ise Türkiye birinci oldu.

Festival Komitesi Başkanı Hakan Güven, yaptığı açıklamada, 12 ülkeden yaklaşık 450 misafirin katılımıyla festivali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Güven, "Çok heyecanlı geçiyor. Mutluyuz, kendi ilimizi, ilçelerimizi tanıtıyoruz. Çok uzaklardan misafirlerimiz geldi. Onlar Rize'ye, denizimize, yaylalarımıza hayran kaldı. Bir hafta süresince en güzel şekilde ağırlayıp gezdirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Güven, yarışmayı iki kategoride düzenlediklerini, katılımcı ülkelerden kadın ve erkek yarışmacılar seçtiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Fikret Delal
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