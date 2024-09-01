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Rize'de Denizlerde Av Yasağı Törenle Sonlandırıldı

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Rize'de denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer katıldı. Törenin ardından balıkçılar denize açıldı.

Denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla Rize'de tören düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gündoğdu Mahallesi'ndeki Motorcu Balıkçı Barınağı'nda organize edilen törene, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer katıldı.

Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi, folklor gösterisi sundu.

Vali Baydaş, buradaki konuşmasında, "Geçen yılı 22 bin ton avla kapatmış olduk. Bu sene dua ediyoruz. İnşallah bu sezon kazasız, belasız ve bereketli geçsin. Bol, bereketli ürünler alalım. Hem bu işi yapanlar kazansın hem de vatandaşlarımız bol balık yesin." dedi.

Pasta kesilmesi ve havai fişek gösterisinin ardından balıkçılar "Vira bismillah" diyerek teknelerle denize açıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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