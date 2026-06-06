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Rize'de feretiko bezinden üretilen çantaları çocuklar renklendirdi

Rize'de feretiko bezinden üretilen çantaları çocuklar renklendirdi
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Rize'de 4-15 yaş arası çocuklar, geleneksel feretiko bezinden yapılan çantaları boyayarak hem eğlendi hem de kültürel mirası tanıdı.

Rize'de çocuklar, kentin geleneksel dokuma ürünü feretiko bezinden yapılan çantaları boyadı.

Rize Belediyesinin destekleriyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, feretiko bezinin tanıtılması ve çocukların sanatsal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan 4-15 yaş arasındaki resim kursu öğrencileri, feretiko bezinden üretilen çantalara çizdikleri resimleri boyayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kurs eğitmeni Arzu Arslan, feretiko bezini tanıtmak amacıyla yaklaşık 100 çocukla çanta boyama etkinliği yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Masal Bilge Polat ise boyadığı feretiko çantayı kullanacağını ifade etti.

Kızı ile çanta boyayan Psikolojik Danışman Burak Bilgili de sanatsal faaliyetlerin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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