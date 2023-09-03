Resul Dindar, 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde unutulmaz bir konser verdi
Samsun'un 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen 'Festivalin Zirvesi' sloganlı 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde sahneye çıkan Resul Dindar, sağanak yağmur altında unutulmaz bir konser verdi. Ünlü sanatçı, hem sanatseverlere hem de doğa tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Samsun'un 19 Mayıs Belediyesince düzenlenen "Festivalin Zirvesi" sloganlı 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde sahneye çıkan Resul Dindar, sağanak yağmur altında unutulmaz bir konser verdi.
Ünlü sanatçı Resul Dindar, 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde sahne aldı. Yağmur altında yapılan konserde kalabalığı coşturan Dindar, bazen de duygulandırdı. Konser, hem sanatseverlere hem de doğa tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Konserin sonunda 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Resul Dindar'a plaket ve 55 numaralı forma hediye etti. - SAMSUN