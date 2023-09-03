Resul Dindar, 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde unutulmaz bir konser verdi

Samsun'un 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen 'Festivalin Zirvesi' sloganlı 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde sahneye çıkan Resul Dindar, sağanak yağmur altında unutulmaz bir konser verdi. Ünlü sanatçı, hem sanatseverlere hem de doğa tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.