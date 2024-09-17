Üye Girişi
Haberler

Rauf Denktaş'ın 100. Doğum Yılı İçin Fotoğraf Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, KKTC'nin kurucusu Rauf Denktaş'ın 100. doğum yılı dolayısıyla 'Fotoğraflarla Rauf Denktaş' sergisi açıldı. Serginin açılışına önemli isimler katıldı ve Denktaş'ın yaşamı üzerine bir panel düzenlendi.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı.

Denktaş'ın çektiği fotoğrafların da yer aldığı sergi, kurdele kesimiyle açıldı. Serginin gezilmesinin ardından düzenlenen panelde Serdar Denktaş, babası Rauf Denktaş'ın yaşamına ilişkin bilgiler verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışına Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Kültür Sanat

Kültür Sanat Rauf Denktaş Etkinlik Kültür Sanat Yaşam

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu? 17-18 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Şehitkamil 17-18 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hediye Güran ifadesinde ne dedi? Hediye Güran itiraf etti mi? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Eylül Karatay, Akşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı 17-18 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });