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Rammstein Solisti Till Lindemann, İstanbul'da Konser Verecek

Rammstein Solisti Till Lindemann, İstanbul'da Konser Verecek
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Alman grup Rammstein'ın solisti Till Lindemann, 6 Aralık 2025'te İstanbul'da 'Meine Welt' konseri ile sevenleriyle buluşacak. Biletler 18 Kasım 2024'te ön satışa sunulacak.

İSTANBUL, DÜNYACA ünlü Alman grup Rammstein'ın solisti Till Lindemann, 6 Aralık 2025'te İstanbul'da konser verecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek "Meine Welt" konserinin biletleri 18 Kasım 2024'te ön satışta, 20 Kasım 2024'te ise genel satışta sunulacak.

2023'teki Avrupa turnesinin büyük başarısının ardından Till Lindemann, 2025 sonbaharında İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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