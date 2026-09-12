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Pulur Höyük Kazı Alanı’nda çalışmalar sürüyor

Pulur Höyük Kazı Alanı’nda çalışmalar sürüyor
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Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesindeki programı kapsamında Pulur Höyük Kazı Alanı ile Alaca Şehitliği’ni ziyaret ederek gezi ve incelemelerde bulundu.

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesindeki programı kapsamında Pulur Höyük Kazı Alanı ile Alaca Şehitliği'ni ziyaret ederek gezi ve incelemelerde bulundu.

Pulur Höyük Kazı Alanı'nda yürütülen çalışmalar hakkında Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rabia Akarsu'dan bilgi alan Vali Baruş, bölgede gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar ve ortaya çıkarılan tarihi bulgular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Alaca Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Aydın Baruş, Alaca Soykırım Müzesi ve Kütüphanesi'ni inceleyerek burada sergilenen bilgi, belge ve materyalleri inceledi. Vali Baruş, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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