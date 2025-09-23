Haberler

Prof. Dr. Hatice Işın Dizdarlar'ın Ismi Okulda Yaşatılacak
Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında hayatını kaybeden akademisyen Prof. Dr. Hatice Işın Dizdarlar'ın ismi, Niğde Selçuk İlkokulu'nda açılan akıl ve zeka oyunu sınıfına verildi. Açılış töreninde Vali Cahit Çelik, Dizdarlar'ın önemli bir insan olduğunu belirterek, ona olan minneti dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Hatice Işın Dizdarlar'ın ismi okulda yaşatılacak.

Depremde yaşamını yitiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyeni Dizdarlar'ın adı Selçuk İlkokulu'nda açılan akıl ve zeka oyunu sınıfına verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nde hizmete alınan akıl ve zeka oyunu sınıfının açılış programında konuşan Vali Cahit Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dizdarlar'ın birçok iz bıraktığını belirten Çelik, "Hatice hoca önemli bir insan, bugün de Selçuk İlkokulu'nda onun adına bir sınıf açıyoruz. İnşallah burada okuyan çocuklarımız onu rehber edinir, Türkiye'de ve dünyada isim yapan çocuklar olur. Bu vesileyle ailesine teşekkür ediyorum. Değerli hocamıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akıl ve zeka oyunu sınıfının açılışı yapıldı.

Açılışa, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çiftcibaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Hatice Işın Dizdarlar'ın ailesi ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat
