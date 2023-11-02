Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Klasik Türk Müziği'nin köşe taşlarından olan ve Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği 'Türk Beşleri'ni andı.

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış Türk Beşleri'ni andı

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Klasik Türk Müziği'nin köşe taşlarından olan ve Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği 'Türk Beşleri'ni andı.

Çağdaş Türk Müziği'nin kurucuları olan ve Türk Müziği'nin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş Türk Beşleri adıyla anılan grubun üyeleri Cemal Reşit Rey, Hasan Ferid Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'i anan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış "Türk müzik gelenekleri ile Klasik Batı Müziği arasında köprü kurulmasında da önemli bir rol oynayan bu beş üstat Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün çağdaşlaşma vizyonu çerçevesinde yurt dışına burslu olarak gönderilen ve eğitimlerini tamamladıktan sonra anavatanlarına dönerek eserler üretmeleri ile küresel müzik otoriteleri tarafından saygıyla anılmaya başlayan kişilerdir. Ancak onların muazzam hikayelerini daha geniş çevrelere duyurmak için kolları sıvadık" ifadelerini kullandı.

Türk Beşleri için düzenlenen geceye, Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky onur konuğu olarak katılırken, kutlama merasiminde Çek Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, eski Başbakanlar Andrej Babis ve Jirí Paroubek'in yanısıra bir çok milletvekili, senatör, iş insanı, sanatçı, akademisyen ve 60'a yakın ülkenin büyükelçisi dahil olmak üzere 600'ün üzerinde misafir yer aldı.

Çekoslovakya döneminde bir süre parlamento olarak da kullanılan Prag'ın en görkemli kültür merkezi Rudolfinum binasında düzenlenen gecede Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ve Prag Büyükelçisi Egemen Bağış Türk-Çek ilişkilerinin geldiği seviyeyi anlattı.

Çek Filarmoni Orkestrası'nın iki ülke milli marşlarını seslendirdikleri gecede İtalyan besteci ve piyanist Giulia Mazzoni, Türk Beşleri'nden Ahmed Adnan Saygun'un 1934 yılında bestelediği 'İnci' adlı eserin özel bir düzenlemesini seslendirdi. Sanatçı daha önce yayımlanmamış bazı düzenleme ve besteleriyle harmanladığı ve Cumhuriyeti'n 100. yılına armağan ettiği bu eserin dışında Venedik Film festivalinde ödül alan film Anna'dan Wildness adlı özgün bestesini de icra etti.

Çekya'da 'Muhteşem Piyanist' olarak tanınmaya başlayan 13 yaşındaki Nora Lubbadova, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşı'nı seslendirirken, Çek Filarmoni Orkestrası Prag'da eğitim gören Türk Beşleri'nden Necil Kazım Akses'in Dağlar ve Köy adlı eserlerinin de aralarında bulunduğu farklı parçaları coşkulu bir ortamda seslendirdi.