Posof'ta festival coşkusu

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Aşıklar ve Türkü şöleni renkli görüntülere sahne oluyor. Posof Mesire alanında yapılan ve iki gün devam edecek olan festivale Türkiye'nin bir çok ilinde yaşayan Posoflular yoğun ilgi gösteriyor. Yüzlerce Posoflunun bir araya geldiği festivalde Halk Ozanları, Halk Oyunları gösterileri yapıldı. Etkinliğe Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İlçe Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Posof Dernekleri temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte yapılan deve oyunu gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.