Pompei'deki kazılarda iki adet gerçek boyutlu heykel bulundu

Antik Roma kenti Pompei'deki büyük bir mezarda yapılan kazılarda, bir erkek ve bir kadına ait neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel bulundu.

RAHİBELERİN SAHİP OLDUĞU GÜCE YENİ BİR IŞIK TUTUYOR

Arkeologlar, kadın ve toga giymiş bir erkeğin mermer cenaze heykellerinin, MS. 79'da Vezüv Yanardağı patladığında yıkılan antik kentteki rahibelerin sahip olduğu güce yeni bir ışık tuttuğunu belirtti.

SERGİNİN ÖNE ÇIKAN ESERLERİ OLACAK

Restorasyon çalışmalarına başlanması için Pompeii kazılarının 'Palestra Grande'sine taşına heykeller 16 Nisan'da açılacak olan 'Essere donna nell'antica Pompei' (Antik Pompeii'de kadın olmak) sergisinin öne çıkan eserleri olacak. Ziyaretçiler, sergi sırasında gerçekleştirilecek restorasyon sürecinde hassas prosedürleri gözlemleyebilecek.