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Pompei'deki kazılarda iki adet gerçek boyutlu heykel bulundu

Pompei'deki kazılarda iki adet gerçek boyutlu heykel bulundu
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Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yıkılan antik Roma kenti Pompei'deki büyük bir mezarda yapılan kazılarda, bir erkek ve bir kadına ait neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel bulundu.

Antik Roma kenti Pompei'deki büyük bir mezarda yapılan kazılarda, bir erkek ve bir kadına ait neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel bulundu.

Pompei'deki kazılarda iki adet gerçek boyutlu heykel bulundu

RAHİBELERİN SAHİP OLDUĞU GÜCE YENİ BİR IŞIK TUTUYOR

Arkeologlar, kadın ve toga giymiş bir erkeğin mermer cenaze heykellerinin, MS. 79'da Vezüv Yanardağı patladığında yıkılan antik kentteki rahibelerin sahip olduğu güce yeni bir ışık tuttuğunu belirtti.

Pompei'deki kazılarda iki adet gerçek boyutlu heykel bulundu

SERGİNİN ÖNE ÇIKAN ESERLERİ OLACAK

Restorasyon çalışmalarına başlanması için Pompeii kazılarının 'Palestra Grande'sine taşına heykeller 16 Nisan'da açılacak olan 'Essere donna nell'antica Pompei' (Antik Pompeii'de kadın olmak) sergisinin öne çıkan eserleri olacak. Ziyaretçiler, sergi sırasında gerçekleştirilecek restorasyon sürecinde hassas prosedürleri gözlemleyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Kültür Sanat
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