Polonya'da Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya'da Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı

AA - Mehmet Yılmaz - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Polonya'da Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı

Polonya'da, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı.

Polonya'da, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı.

Büyükelçilik konutunda Büyükelçi Cengiz K. Fırat ve eşi Vasiliki Fırat'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğine, farklı ülkelerden 70 kişi katıldı.

Katılımcılar, etkinlikte Türkiye'nin kahvaltı kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

AA / Mehmet Yılmaz - Kültür Sanat

Varşova Polonya Türkiye Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title