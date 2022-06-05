Polonya'da Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı - Haberler

Polonya'da Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı Polonya'da, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı. Polonya'da, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı. Büyükelçilik konutunda Büyükelçi Cengiz K. Fırat ve eşi Vasiliki Fırat'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğine, farklı ülkelerden 70 kişi katıldı. Katılımcılar, etkinlikte Türkiye'nin kahvaltı kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. AA / Mehmet Yılmaz - Kültür Sanat Varşova Polonya Türkiye Kültür Sanat Haberler

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