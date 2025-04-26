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Piri Reis Balesi Samsun'da Sahnelendi

Piri Reis Balesi Samsun'da Sahnelendi
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü denizci Piri Reis'in hayatını konu alan 'Piri Reis' balesini sanatseverlerle buluşturdu. Eser, 2 perdelik gösterimde büyük ilgi gördü ve 28 Nisan'da tekrar sahne alacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi sanatseverlerle buluşturdu.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesince yapılan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınan eserin dekorunu Savaş Camgöz, kostümlerini Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 80 kişinin yer aldığı iki perdelik eserin prömiyeri, sanatseverlerden ilgi gördü.

"Piri Reis" balesi, 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de yeniden beğeniye sunulacak.

Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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