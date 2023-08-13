Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şubesi, 'Aşure lokması' etkinliği düzenledi. Şube Başkanı Latife Ulutaş, depremlerin olmadığı, böyle acıların yaşanmadığı insanların birbirine saygıyla baktığı, bütün inançların dillerin bir arada yaşadığı bir ülkede hep beraber yaşamak umuduyla diyerek konuştu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şubesi, 'Aşure lokması' etkinliği düzenledi. Şube Başkanı Latife Ulutaş, "Depremlerin olmadığı, böyle acıların yaşanmadığı insanların birbirine saygıyla baktığı, bütün inançların dillerin bir arada yaşadığı bir ülkede hep beraber yaşamak umuduyla diyorum" dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şubesi, dün 'Aşure lokması' etkinliği düzenledi. Gün içerisinde üst üste depremler olmasına rağmen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Şube Başkanı Latife Ulutaş, Aleviler için aşurenin çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesindeyiz. Aşure lokması etkinliğimizi düzenlediğimiz bugün de üst üste depremler oldu. 6 aydır bu şekilde yaşıyoruz. Kentteki vatandaşlar yeniden köylere gitmeye başlamışlar, çok üzgünüz. Aşure her şeyden önce biz Aleviler için dayanışmayı, insanlığı, güzelliği ve dostluğu sergiliyor. Bir arada bütün renklerin yaşayabileceği anlayışı ortaya koyan bir inanç bir ritüeldir. Bugün buraya katılan dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Kerbela'dan bu yana Aleviler çok zulüm yaşadı. Aleviler defalarca katliama uğradı. Bu acılar karşısında dayanışma içerisinde olacağız. Zalimlerin karşısında duracağız. Umut ediyoruz ki depremlerin olmadığı, böyle acıların yaşanmadığı insanların birbirine saygıyla baktığı, bütün inançların dillerin bir arada yaşadığı bir ülkede hep beraber yaşamak umuduyla diyorum, herkese teşekkür ediyorum."