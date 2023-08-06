Pınarhisar Belediyesi İzmir Gezisi Düzenledi

Pınarhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik İzmir gezisi düzenledi. Gezide İzmir'in tarihi mekanları ziyaret edildi. Belediye Başkanı İhsan Talay, etkinliklerin devam ettiğini belirtti ve geziye katılanlara teşekkür etti.