Phaselis Antik Kenti'nde Kazı ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Phaselis Antik Kenti'nde yapılan kazı ve onarım çalışmalarını inceledi. Kazılar sonucunda antik kentin önemli alanları gün yüzüne çıkarılacak. Ayrıca, çevre düzenlemesi ve karşılama merkezi için planlama çalışmaları yapılmaktadır.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Phaselis Antik Kenti'nde haziran ayında başlatılan kazı ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde bölgenin en önemli ticaret merkezi konumunda olan Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, Büyük İskender ve İmparator Hadrianus gibi birçok tarihi şahsiyetin yürüdüğü, 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip caddenin toprak altında kalan kısımları gün yüzüne çıkarılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Phaselis Antik Kenti'nde haziran ayında başlatılan ve 4 bölgede devam eden kazı ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, "Kısa vadede kazı ve onarım çalışmalarının ardından ören yerinin tümünde yapılacak çevre düzenlemesi ve karşılama merkezi ile antik kent ziyaretçilerinin çok daha konforlu ziyaret gerçekleştirmeleri için gerekli tüm planlama çalışmaları yapıyoruz. 2023 yılı kazı ve koruma çalışmaları için ilk aşamada 21 milyon lira ödenek ayırdık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, başlattıkları çalışmalar ile Phaselis'e giriş yolunu takiben tapınak alanının tüm görkemiyle kente giren ziyaretçileri karşılar duruma getirildiğini kaydetti.

ANTİK KENTTE ÖNEMLİ ALANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Büyük İskender ve İmparator Hadrianus gibi birçok tarihi şahsiyetin yürüdüğü, 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip Phaselis ana caddesi kazı, onarım ve konservasyonu kapsamında antik kentin dönemin ticaretinin ve emtia hacminin kalbi olan merkezi liman ile seçkin isimlerin kente giriş yaptığı güney liman arasındaki caddenin güney doğu kısmında onarım çalışmaları sürüyor. Caddenin onarılan ve konservasyonu gerçekleştirilen doğu portikosunda yazıtlı onurlandırma kaidelerinin ve portiko sütunlarının konumlandırıldığı basamaklar da onarıldı.

Phaselis Antik Kenti'nde devam eden etaplarda sağlamlaştırma çalışmalarının yanı sıra, tapınak, podyum, naos ve pronaos alanları tamamen gün yüzüne çıkartılarak, Anadolu'da az sayıda bulunan dor düzenindeki tapınaklar arasındaki yerini alacak. Antik kentteki ana caddeden merkezi limana doğru çalışmalar ile caddenin doğu tarafındaki basamaklarda kazı, onarım ve konservasyon çalışmaları ise devam ediyor.

SU KEMERLERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Phaselis'teki merkezi liman ile su kemerleri arasında kentin Doğu Roma Dönemi'ndeki atölye, işlikler ve satış alanları olarak işlev gördüğü değerlendirilen yapılarında öncelikli olarak bitki temizliği gerçekleştirilerek kazı çalışmaları tamamlandı. Antik kentte ziyaretçileri girişte karşılayan kentin en önemli simgelerinden su kemerlerinin (aquaeductus) ayaklarında da kazı ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen çalışmalar sonucunda kentin su kemerlerinin etrafı temizlenerek gerekli onarımlar yapılacak ve yapının sağlamlaştırılması sağlanarak, kentin anıtsal kamu yapılarından bir diğeri de Phaselis'e gelenleri karşılayacak.