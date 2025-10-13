Haberler

Peter Bence, Pianosphere Turnesi İçin İstanbul'a Geliyor
Ödüllü piyanist Peter Bence, 4 Aralık'ta Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak. Dünyanın en hızlı piyanisti unvanına sahip olan Bence, geniş repertuarı ile unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

Ödüllü piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, Pianosphere turnesi kapsamında 4 Aralık'ta Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Macaristanlı piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, Pianosphere turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Bence, 4 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahne alacak. Bence, Ocak 2012'de, 765 tuş vuruşuyla 'bir dakika içinde en fazla piyano tuş vuruşu' dalında Guinness Dünya Rekoru kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın En Hızlı Piyanisti' olarak adını yazdırdı. Bence, klasik, pop ve film müziklerini yenilikçi yorumlarla harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Sinirli, vurmalı ve etkileyici çalış tarzıyla tanınan Bence, klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları yıkarak dünya çapında dinleyicileri büyüledi. Piyanoyu yeni zirvelere taşıyan Bence, enstrümanı tam bir orkestraya dönüştürerek her yaştan müziksevere ilham veriyor. Michael Jackson'dan Queen'e, John Williams'tan Hans Zimmer'a uzanan geniş repertuarı ve sahnedeki büyüleyici enerjisiyle milyonları etkileyen sanatçı, İstanbul konserinde de unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Bence, henüz yedi yaşındayken Mozart ve Chopin'den ilham alarak ilk eserini besteledi. 11 yaşına geldiğinde, ilk bestelerini içeren ilk solo piyano albümünü yayınladı. Henüz ilkokul öğrencisiyken Macaristan'ın Debrecen kentindeki prestijli Franz Liszt Müzik Üniversitesi'ne kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
