Perre Antik Kenti'nde Roma Çeşmesi'nin Tarihi Dokusuna Kavuşması

Perre Antik Kenti'nde Roma Çeşmesi'nin Tarihi Dokusuna Kavuşması
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Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla Roma dönemine ait tarihi çeşmenin özgün mimarisi gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar sonunda çeşmede üç ayrı su kanalı tespit edildi.

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla Roma dönemine ait tarihi çeşmenin özgün mimarisi gün yüzüne çıkarıldı.

Roma dönemine uzanan geçmişiyle dikkat çeken Perre Antik Kenti'nde, bu yılın Mayıs ayı itibarıyla başlatılan kazı çalışmaları kapsamında önemli bulgulara ulaşıldı.

Perre'nin merkezinde yer alan Roma Çeşmesi'nin hemen ön kısmında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, çeşmenin tarihi dokusu ortaya çıkarıldı.

Kazılarda, günümüze kadar yalnızca tek bir kanalın olduğu bilinen çeşmede, yapılan detaylı restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından üç ayrı su kanalının olduğu belirlendi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, çalışmalar sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşmenin özgün yapısına kavuştuğunu söyledi.

Kazı çalışmalarında çeşmede önemli bulgular elde ettiklerini belirten Alkan, şöyle konuştu:

"Hem kazı hem de çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, Roma Çeşmesi 2 bin yıl önceki özgün görünümüne yeniden kavuşacak. Daha önce yapılan müdahalelerde kullanılan yapı malzemeleri nedeniyle çeşmenin özgün su akış düzeni zarar görmüştü. Şimdi, bu hataları ortadan kaldırarak, orijinal taşları kullanarak eski su yollarını tekrar hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Kültür Sanat
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