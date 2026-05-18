Zonguldak Maden Müzesi'nde kitre ve bez bebek sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Perihan Uğurlu'nun eserlerinden oluşan 23 parçalık kitre ve bez bebek sergisi, Zonguldak Maden Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.

18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak'ta geleneksel el sanatları görücüye çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı folklorik kitre bebek sanatçısı Perihan Uğurlu'nun hazırladığı eserler, Maden Müzesi'nde düzenlenen törenle sergilenmeye başlandı.

Sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği açılış programında, geleneksel yöntemlerle üretilen toplam 23 kitre ve bez bebek yer aldı.

Müzelerin kültürel aktarımdaki rolü

Açılışta konuşan Müze Müdürü Handan Özkan, kurumların temel işlevine değindi. Özkan, müzelerin amacını "insanlığın doğal, sanatsal, bilimsel ve kültürel değerlerini halka ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere toplamak, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek bilginin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak" şeklinde tanımladı.

Sergi, 20 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı