Haberler

Zonguldak Maden Müzesi'nde kitre ve bez bebek sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Perihan Uğurlu'nun 23 parçalık kitre ve bez bebek sergisi, Zonguldak Maden Müzesi'nde 18 Mayıs Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında açıldı. Sergi 20 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Perihan Uğurlu'nun eserlerinden oluşan 23 parçalık kitre ve bez bebek sergisi, Zonguldak Maden Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.

18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak'ta geleneksel el sanatları görücüye çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı folklorik kitre bebek sanatçısı Perihan Uğurlu'nun hazırladığı eserler, Maden Müzesi'nde düzenlenen törenle sergilenmeye başlandı.

Sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği açılış programında, geleneksel yöntemlerle üretilen toplam 23 kitre ve bez bebek yer aldı.

Müzelerin kültürel aktarımdaki rolü

Açılışta konuşan Müze Müdürü Handan Özkan, kurumların temel işlevine değindi. Özkan, müzelerin amacını "insanlığın doğal, sanatsal, bilimsel ve kültürel değerlerini halka ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere toplamak, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek bilginin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak" şeklinde tanımladı.

Sergi, 20 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yaptım

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! İşte ilk ifadesi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı