Pehlivanköy’de 116 yıllık gelenek: Pavli Panayırı törenle başladı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, geçmişi 1910 yılına uzanan ve bu yıl 116'ncısı gerçekleştirilen tarihi Pavli Panayırı, düzenlenen törenle başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan asırlık panayır, ilk günden renkli görüntülere sahne oldu.

Pehlivanköy'de nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan Pavli Panayırı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Türbe, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programının ardından panayır alanı gezilerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelindi.

1910 yılından bu yana gerçekleştirildiği belirtilen ve geçmişi Osmanlı dönemine uzanan Pavli Panayırı, 116 yıldır yaşatılan önemli gelenekler arasında yer alıyor. Halk arasında Sultan II. Abdülhamid döneminden gelen bir geleneğe dayandırılan tarihi panayır, yıllar içerisinde bölgenin önemli kültürel ve sosyal buluşmalarından biri haline geldi.Panayır alanında lunapark oyuncaklarından yiyecek ve içecek stantlarına, giyim ve hediyelik eşyalardan çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu tezgahlara kadar çok sayıda bölüm yer aldı. Özellikle lunapark alanı çocukların ve gençlerin yoğun ilgisini çekerken, panayırın kendine özgü atmosferi renkli görüntüler oluşturdu.

Traktör römorkları dört günlüğüne "otel" oluyor

Pavli Panayırı'nın yıllardır devam eden en dikkat çekici geleneklerinden biri de traktör römorklarında konaklama kültürü oldu. Çevre köylerden ve farklı bölgelerden panayıra gelen bazı vatandaşlar, traktörlerinin arkasındaki römorkları dört gün boyunca konaklayacakları adeta birer "otel"e dönüştürüyor. Yatak, yorgan ve günlük ihtiyaçlarını yanlarında getiren vatandaşlar, panayır süresince römorklarda konaklayarak asırlık geleneği yaşatıyor. Yan yana sıralanan traktör ve römorklar, Pavli Panayırı'nın yıllardır değişmeyen görüntülerinden birini oluşturuyor.

Ülkenin dört bir yanından ziyaretçi geliyor

Her yıl yalnızca Kırklareli ve çevresinden değil, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi Pehlivanköy'de buluşturan Pavli Panayırı, ilçede büyük hareketlilik oluşturuyor. Panayır dolayısıyla ilçeye gelen vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de eğlence alanlarında vakit geçiriyor.

Yıllardır değişmeyen panayır kültürünü yaşatan organizasyon, farklı kuşakları aynı alanda buluşturmasıyla da dikkat çekiyor. Esnafın tezgah açtığı panayırın özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Asırlık geleneğin yaşatıldığı 116. Pavli Panayırı, dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı