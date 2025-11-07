Haberler

Papa, Ünlü Aktör Robert de Niro'yu Kabul Etti

Güncelleme:
Papa 14. Leo, İtalyan asıllı ABD'li ünlü aktör Robert de Niro ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. De Niro, Roma'daki temaslarını Papa ziyaretiyle tamamladı ve burada kendisine 'Roma nişanı' verildi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, İtalyan asıllı ABD'li ünlü aktör Robert de Niro ile görüştü.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'un haberine göre, Papa, Oscar ödüllü aktör de Niro'yu, Vatikan'da özel olarak kabul etti.

Vatikan'ın sosyal medya platformlarından paylaştığı görüntülerde, ikilinin birbiriyle sık sık şakalaştıkları görüldü.

İki gündür Roma'da bulunan 82 yaşındaki ödüllü aktörün, buradaki temaslarını Papa ziyaretiyle tamamlamak istediği belirtildi.

De Niro'ya Roma nişanı verildi

"Baba 2", "Taksi Şoförü", "Good Fellas" gibi ünlü pek çok filmin başrol oyuncusu olan Robert de Niro, dün de Roma Belediyesini ziyaret etti.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, burada ünlü oyuncuya, Roma kentinin en yüksek nişanı ve kentin simgesi de olan "dişi kurdu" takdim etti.

Gualtieri, bu nişanın de Niro'ya, sinemada çok yönlülüğüyle fark yaratan bir oyuncuya Roma'nın saygısını göstermesi mahiyetinde verildiğini söyledi.

De Niro da Roma'nın kendisi için bir şehirden daha fazlası olduğunu belirterek, "Belediye başkanına ve Roma şehrine bu inanılmaz onur için teşekkür ediyorum. Dünyaya kültür, sinema ve güzellik açısından bu kadar çok şey katmış bir yerde, burada tanınmak gerçekten duygulandırıcı. Ailemin kökleri İtalya'da, bu yüzden bu tanınmanın benim için kişisel bir anlamı var." ifadesini kullandı.

De Niro, Roma'da dün ayrıca kendisinin de ortağı olduğu bir otelin açılışını yaptı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a muhalif olmasıyla bilinen ünlü aktör, söz konusu otelin açılışı sırasında da yeni seçilen New York Belediye Başkanı Zhoran Mamdani'den umutlu olduğunu ve ABD'nin Trump'tan "kurtulması gerektiğini" de söyledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Kültür Sanat
