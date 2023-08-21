Palandöken Kültür Festivali'nde Bengü konser verdi

Palandöken Kültür Festivali dolu dolu etkinlik ve konserle sürüyor. Festivalin ikinci günü ünlü pop sanatçısı Bengü, Erzurum'da sevenleriyle bir araya geldi.

Festivalin 2. gün sanatçısı olan Merve Özbey'in rahatsızlandığı gerekçesiyle Erzurum konserine gelemediği iddia edilirken, yerine ünlü sanatçı Bengü çıktı. Erzurum yeni Miting Alanı'nda gerçekleştirilen konserde, Bengü binlerce seveniyle şarkılarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Erzurum durağı, birçok konser ve etkinlikle 19-27 Ağustos'ta tarihleri arasında devam edecek. - ERZURUM