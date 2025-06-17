Özel Çocuklara Umut Veren Resim Projesi Adıyaman'da Hayata Geçti

Özel Çocuklara Umut Veren Resim Projesi Adıyaman'da Hayata Geçti
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Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü resim öğretmenleri, Adıyaman'daki özel eğitim okulu öğrencilerine kara kalem portre çizerek sürpriz yaptı. Proje ile öğrencilerin hayatlarına dokunulması hedefleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanından "Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında bir araya gelen gönüllü resim öğretmenleri, Adıyaman'da eğitim gören özel çocuklara kara kalem portrelerini çizerek sürpriz yaptı.

Proje çerçevesinde Adıyaman'daki Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin portreleri kara kalem tekniğiyle çizilerek kendilerine hediye edildi.

Hiçbir ücret talep edilmeden hazırlanan ve kargo yoluyla gönderilen 29 kara kalem portre, okulun koridorlarında sergilenerek öğrenci ve velilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen öğrenciler, kendi portrelerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Etkinlik sonunda tüm çizimler öğrencilere hediye edildi.

Okulun müdür yardımcısı Mehmet Çalım, gönüllü öğretmenlere teşekkür ederek, "Bu çalışmadaki temel amaç, öğrencilerimizin hayatlarına farklı dokunuş yapmak. İlgiye ve desteğe en çok ihtiyaç duyan bireyler olarak özel öğrencilerimizin kendilerini değerli hissetmelerini istiyoruz." dedi.

Proje Koordinatörü Tülin Dumlu Kaygusuz ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Amaçlarının öğrencilerin kalbine dokunmak olduğunu vurgulayan Kaygusuz, "Projeye Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerle başladık. Şu ana kadar 15 ilde bu çalışmayı tamamladık. Hedefimiz, tüm illerde öğrencilerimizin resimlerini çizmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Kültür Sanat
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