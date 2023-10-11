Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisinin Cannes Mipcom Fuarı için hazırlanan afişi yayınlandı. 16-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara Özcan Deniz de onur konuğu olarak katılacak. Yarın okuma provası yapılacak olan dizi, önümüzdeki günlerde de sete çıkacak.

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Cannes'da! İlk afiş de yayınlandı

Ekranların sevilen oyuncuları Özgü Namal ile Özcan Deniz, FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar'da başrolü paylaşacak. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan dizinin Cannes Mipcom Fuarı için hazırlanan afişi yayınlandı.

CANNES MIPCOM FUARI'NA GİDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 2 başrol oyuncusu Özgü Namal ile Özcan Deniz 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında, Cannes Palais des Festivals et des Congrès alanında gerçekleştirilecek "Cannes Mipcom Fuarı" için hazırlanan afiş için bir araya geldi. Özcan Deniz, düzenlenecek olan fuara onur konuğu olarak katılacak.

SETE ÇIKIYORLAR

Atatürk ve Vatanım Sensin gibi projeleri yazan Necati Şahin'in kaleminden çıkan Kızıl Goncalar dizisini ödüllü yönetmenlerden Ömür Atay çekecek. Yarın okuma provası yapılacak olan dizinin çekimleri de önümüzdeki günlerde yapılacak.