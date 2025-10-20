Haberler

Oylum Höyük'te Hitit Çivi Yazılı Belgeler Bulundu

Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Hitit dönemine ait çivi yazılı belgeler ve anıtsal yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Kazı başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, önemli bulgulara ulaştıklarını belirtti.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Valiliği işbirliğiyle "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında, Hitit çivi yazısıyla yazılmış yeni belgeler gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, gazetecilere, bu yılki kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Engin, 2025 yılı kazı çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oylum Höyük, Tunç Çağları'nda önemli bir yönetim merkeziydi. Buna dair bulguları daha önceki yıllarda tespit etmiştik. 2025 yılı çalışmalarında, Demir Çağ tabakalarının altında özellikle Geç Tunç Çağı'na ait iki önemli tabakada kazılar gerçekleştirdik. Bu yılki kazılarımızda, Hitit dönemine ve M.Ö. 13. yüzyıla tarihlenen anıtsal bir yapıya ulaştık. Bu yapının Hititli bir yöneticiye ait olduğunu değerlendiriyoruz ve önemli bir kısmını açığa çıkardık. Bu tabakada iki Hitit tableti ve çok sayıda Hitit yöneticisine ait mühür baskısı ele geçti. Bu da yapının bir Hitit yöneticisine ait olduğunu kesin olarak ortaya koydu."

Engin, kazılarda ayrıca iki Akkadca tabletin de bulunduğunu ifade ederek, "Filoloğumuzun yaptığı incelemelerde bu tabletlerin ekonomik ve edebi içerikli metinler olduğu anlaşıldı." dedi.

Oylum Höyük'ün bölgenin kültür tarihine ışık tutacak önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Engin, "Gelecek dönem kazılarında bu anıtsal Hitit yapısını tümüyle ortaya çıkarmayı ve daha fazla yazılı belgeye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Kültür Sanat
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
