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Otizmli Gençlerin Yağlıboya Resim Sergisi İnegöl'de Açıldı

Otizmli Gençlerin Yağlıboya Resim Sergisi İnegöl'de Açıldı
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İnegöl ilçesinde otizmli Ali Doğan ve Teslime Karacalı'nın yağlıboya tabloları sergiyle sanatseverlere sunuldu. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sergide, genç sanatçılar duygularını resimlerle ifade etme fırsatı buldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otizmli Ali Doğan (12) ile Teslime Karacalı'nın (14) yağlıboya tabloları açılan sergiyle, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İnegöl ilçesi Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Ali Doğan ve Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Teslime Karacalı'nın yaptığı yağlıboya resimler, İnegöl Belediyesi sergi salonunda vatandaşlarla buluştu. Sergi açılışında konuşan Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Teslime Karacalı, "Boncuk resim sanatıyla ilgileniyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Sergimde sizlere kendi ellerimle yaptığım eserleri paylaşmak istedim. Bu çalışmaların her birini severek ve sabırla, özenle hazırlandım. Boncuklarla çalışmak mutluluk veriyor hem de kendimi ifade etme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda bu hafta Engelliler Haftası. Arkadaşımla burada engelli bireyleri de temsil ettiğimiz için bizim adımıza çok özel bir sergi oldu. Beni destekleyen aileme, öğretmenlerime ve bu sergiye katkı sağlayanlara çok teşekkür ederim. Sanatın engel tanımadığını hep birlikte gösterdiğimizi düşünüyorum. Umarım eserlerimi beğenirsiniz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

'DUYGULARIMI RESİMLERLE ANLATMAK DAHA KOLAY'

Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Ali Doğan da "Bugün burada çizdiğim resimleri gösterme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Resim yapmak benim için bir öğün gibi. Renklerle oynamayı ve hayal ettiklerimi kağıda çizmeyi çok seviyorum. Bu sergideki her resim benim duygularımı, düşüncelerimi anlatıyor. Belki bazen kelimelerle anlatmak zor oluyor. Resimlerle anlatmak daha kolay. Buraya geldiğiniz ve resimlerimi gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni destekleyen öğretmenlerime, anneme ve arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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