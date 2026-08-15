Otel Lobisindeki Çiçekten İş Hayatına: Buket'in Dev Çiçek Serüveni

Gaziantep'te yaşayan Buket Ökmen Akçura'nın 12 yıl önce otel lobisinde gördüğü dev çiçek, önce hobisi sonra mesleği oldu.

Şehitkamil ilçesinde oturan 53 yaşındaki Buket Ökmen Akçura, 2014 yılında bir bankada müdür olarak çalışırken, tatil için gittiği KKTC'de otel lobisinde gördüğü dev çiçekten etkilendi.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki yapay çiçeğin nasıl yapıldığını araştıran Akçura, internetten izlediği videolar sayesinde evde hobi olarak çiçek tasarlamaya başladı.

Zamanla kendisini geliştiren Akçura, bir yandan banka müdürlüğü görevine devam etti, diğer yandan da yaptığı yapay çiçekleri internetten satışa sundu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden talep alan Akçura, bankadan emekli olunca özel sektörde birkaç firmada satın alma müdürlüğü yaptı, ardından kendi iş yerini açmaya karar verdi.

6 ay video izleyerek öğrendi

Buket Ökmen Akçura, AA muhabirine, çiçek yapmayı öğrenmek için 6 ay boyunca video izlediğini ve evde deneyerek kendini geliştirdiğini söyledi.

KKTC'de gördüğü dönemde Türkiye'de bu çiçeklerin pek yapılmadığını belirten Akçura, "Genelde Ruslar bu tarz çiçekler yapıyordu, ben evde bunu hobi olarak yapmaya başladım ve ilerleyen zamanda hayatımın bir parçası oldu. Sosyal medyadan siparişler alarak evde üretim yapıyordum. 7-8 ay önce artık evde devam edemeyeceğimi, artık bir atölyem ve mağazam olması gerektiğine karar verdim." dedi.

Akçura, yaklaşık 2,5 ay önce açtığı mağazasında talep edilen malzemelerden istenilen ebatlarda çiçekler hazırladığını, bazı dev çiçekleri teşhir olarak sergilediğini anlattı.

40 yaşında yeteneğini keşfetti

Gençliğinde el becerisinin olmadığını düşündüğünü, bu yeteneğini 40 yaşından sonra keşfettiğini dile getiren Akçura, şöyle konuştu:

"Kendi kendime el becerim olmadığını düşünürken 40 yaşımdan sonra böyle bir becerim nasıl oldu diyorum. Böyle bir şey hiç aklımın ucundan geçmiyordu, hep bankacılık sektöründe çalıştım. Bunu yaparken inanılmaz zevk alıyorum, çok zevkli ve emek isteyen bir o kadar da keyif verici bir iş. Bir çiçeğin yapımı onun büyüklüğüne ve ebadına göre değişiyor. Mesela 50-60 saatte yaptığım dev çiçeklerim de olabiliyor, dal çiçeklerinden 1 saatte 8-10 tane ürettiğim de oluyor. Bu tamamen ürünün büyüklüğü ve malzemesine göre değişiyor."

Şu ana kadar ürettiği en büyük çiçeğin 3,5 metre yükseklikte olduğunu ve bunu bir fotoğraf çekim platosuna verdiğini söyleyen Akçura, "Mağazamızda bulunan 2 metre çapında bir avizemiz var. 3 ile 5 metreye kadar çapını büyütebilirim. Bunu daha çok düğünlerde organizasyon firmaları tercih ediyor. Hiçbir şeyin yaşı yokmuş bunu anladım, insan hayal ettiğinin peşinden gitmeli, bunu 10 yıldan fazla süre hayal ettim. O hayalimi gerçekleştirdim ve gerçekten keyif aldığım, mutlu olduğum bir iş. Herkese tavsiye ederim, herkes hayalinin peşinden gitsin." dedi.

Kaynak: AA