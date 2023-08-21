Osmanlı hamam kültürü tarihi Hasanpaşa Hamamı'nda canlanacak

TRABZON - Ortahisar Belediyesi tarafından askeri müze konseptiyle restorasyon projesi tamamlanan tarihi Hasanpaşa Hamamı açılış için gün sayıyor.

Trabzon'da müzeciliği farklı bir kulvara taşıyacak olan tarihi Hasanpaşa Hamamı, Osmanlı hamam kültürü ve tarihini canlandıracak.

Yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışması kapsamında tarihi hamamın bünyesinde yer alan bütün unsurlar aslına sadık kalınarak yeniden hayat bulurken eski hamam kültürünü yaşatacak bütün unsurlar teşhir ediliyor.

Tarihi Hasan Paşa hamamının harabe durumda iken yapılan restorasyonla aslına uygun hale getirildiğini belirten Yüksek Mimar Hülya Çakmak "Tarihi asker paşa hamamı, yazılı kaynaklara göre II. Abdülhamid döneminde Hasan Paşa tarafından yaptırıldı. Sonrasında atıl, bakımsız durumda iken Ortahisar Belediyesi burasını bir müze ve kamunun yararlanacağı dinlenme mekanına dönüştürebilir miyiz? Fikriyle yola çıktı. Restorasyon aşaması tamamlandı daha sonra teşhir projesi gerçekleştirildi. Bundan sonra ufak tefek eksiklerin ardından açılışı yapılacak. Burası oldukça farklı,Trabzon için özgün bir yapı. Çünkü sadece müze değil aynı zamanda çok amaçlı salonuyla sergi, çeşitli kültürel aktiviteler ve kafe olarak hizmet verecek. Yaklaşık 150 yıllık bir yapı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Oldukça titiz bir çalışma yapıldı

Restorasyon çalışmasının oldukça titiz yapıldığını kaydeden Çakmak, "Tarihi hamam, belli bir alt yapısı vardı ancak oldukça bakımsız atıl, harabeye dönüşmüş durumdaydı. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun onayı ile restorasyon projesiyle tamamlandı. Oldukça yoğun ve titiz bir çalışma oldu. Son dönemde hamam yapılarının müze belki de çok amaçlı yapı olarak kullanılmasından bahsedebiliriz. İstanbul, Eskişehir'de Türkiye'nin farklı şehirlerinde hamam müze örneklerine rastlamamız mümkün. Ancak tarihi Hasan Paşa Hamamı bütün birimleriyle beraber faal kullanılması açısından bir adım önde, öngün bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Müzede her giriş kapısının önünde bir barkot kod okuyucu sistemi mevcut. Gelen ziyaretçilerimiz kodları telefonlarına tanımlayarak buradaki bütün eserler hakkında bilgi alabilir" diye konuştu.

Müzede özellikle yıkanan kişilerin balmumu heykellerinin yanı sıra odunların körükle ateşlenmesi görüntüleri en çok ilgi çekenler arasında yerini aldı.

Öte yandan hamamın tarihçesini belirten yazıda, "Hamam İkinci Abdülhamid döneminde Fırka Komutanı olan Hasan Paşa tarafından yaptırıldı. Kaynaklara göre hamam, 1883 yılında tamamlanmış ve komutanın adıyla anılmaktadır. Askeri Kışla ve Hastane örneklerinden hareketle, yapının mimarı ve üslup özelliğinden yola çıkılarak 19. yüzyıl yapısı olarak tarihlendirilmiştir. Hasanpaşa Hamamı Askeri Kışla, Askeri Hastane, Askeri Cami ve iki çeşmeden oluşan yapı kompleksinin bir parçasıdır. Hasan Paşa (Askeri) Hamamı, sadece askerlerin kullanımına ait olan özel bir hamamdır "ifadeleri yer alıyor.